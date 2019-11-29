有線電視再裁員 製作部及支援部炒30人

有線寬頻集團旗下的「香港開電視」於去年10月啟播至今1年多，今日(29日)傳出裁員消息，連同「收費台」有線電視有約30人被解僱，受影響部門包括製作部、節目撰稿員及相關支援部門等，消息指體育組上月已炒人。有線電視其後證實消息。

有線回應指，隨着營運模式轉變，集團重新整合資源，集團對各種形式的電視節目內容合作持開放態度，人手安排需作適當調度。是次約有30名包括製作部及相關支援部門員工受影響，集團會按照勞工法例作出補償。同時，配合跨平台內容製作模式改變，有線正積極擴展「OTT」及「新媒體平台」，增聘人手，物色人才加入。

有線今年中期業績報告書顯示，由於互聯網綜合視頻和應用服務(OTT)平台及數碼媒體的競爭激烈，集團今年上半年的收入主要受到訂戶收入下跌所影響。有線又指市場競爭熾熱，令收費電視服務的訂戶群持續收縮，影響每戶平均訂購收入。

截至今年6月，有線的電視客戶約78萬人，較去年同期83萬人大減，來自電視分部的收入較去年減少約10%，至3.76億港元。報告書又提到，截至今年6月，集團有約1490名員工，較去年6月少408人。

勞工處回應指已聯絡有關僱主了解情況，受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處熱線： 29203289 ，或到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。