屯門極樂寺申建骨灰龕場　居民請願促城規會反對

屯門極樂寺被揭發霸佔政府土地興建骨灰龕場，政府飭令清拆後，極樂寺多次向城規會申請更改土地用途遭鄰近業主反對，城規會今(29日)再審理有關申請。組織「關注極樂寺行動組」不滿城規會再審議該申請，聯同叠茵庭居民在會前請願，促城規會勿批准該申請。

屯門區議員何杏梅指，早前已收集到數千份反對意見書呈交城規會，極樂寺與附近屋苑叠茵庭、甚至該區的消防局共用屯安里作出入的通道，每當春秋二祭，皆有大量車輛堵塞有關路段，居民出入不便，且有安全隱憂。該處1567個已出售的龕位中有486個仍未上灰，因此城規會不批出極樂寺的申請，受影響的人遠比估計少，又憂立下先例令該區另2所宗教團體亦建骨灰龕場，後患無窮。

叠茵庭業主立案法團主席陳先生指，極樂寺與叠茵庭只隔40米，骨灰龕場運作嚴重滋擾居民，寺外大型霓虹燈造成光污染，焚燒冥鏹造成空氣污染。

極樂寺再向城規會申請重建方案，將2000多平方米的政府、機構及社區用地納入重建，包括一幢3層高連1層地下停車場的新建築，以重新安置在極樂寺內現有2620個靈灰安置位及580個神位木牌，當中最高2層用作宗教用途，地面層主要為靈灰安置所。