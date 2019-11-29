政Whats噏：被挑機瞓覺　黃定光鬧許智峯撩事鬥非

立法會會議由朝開到晚，有時啲議員都會頂唔順要提下神。民建聯立法會議員黃定光(象哥)過去成日被發現喺會議期間瞓覺，話說民主黨立法會議員許智峯(峯鴿)今日(29日)喺會議上，話象哥之前喺會議上瞓覺，仲話唔應該出糧畀呢類議員，搞到象哥隨即發火反駁話佢撩事鬥非。

話說立法會內務委員會今午召開會議，繼續討論選舉正副主席嘅事，不過由復會至今開到第8次會議，都仲處理緊由民主派議員所提出嘅無約束力議案，包括要求立法會秘書長陳維安出席會議。期間有建制派不滿，認為應盡快選出主席，仲話拖延內會搞到唔少工作停頓係浪費公帑。

其後到峯鴿發言時，就話修例風波係建制派有份支持，搞到依家社會一鑊泡都未道歉。咁啱當時象哥離開緊會議廳，點知就畀峯鴿捉住嚟講，話佢喺《禁蒙面法》個會上瞓足成日，象哥隨即亦反駁話自己係去廁所，同埋話「搞錯啊幾時有瞓過啊，黐線」。雖然峯鴿之後講番正題，但似乎象哥氣難下，一歸位嗰下仲鬧許撩事鬥非，到峯鴿行開時仲直頭質問佢去邊度添。正所謂冤冤相報何時了，立法會氣氛已經好僵，再互相指罵又有咩意思呢？