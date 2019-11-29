政Whats噏：帝怡選區攬炒　林卓廷認衰道歉

今屆區議會選舉塵埃落定，民主派取得超過300議席，有人歡喜有人愁，其中喺沙田帝怡選區，因為同屬民主派嘅民主黨同埋沙田區政撞區，民建聯林港坤「漁人得利」勝出。唔少沙田區市民對撞區導致攬炒感到不滿，仲有街坊發起聯署，批評民主黨冇協調添。民主黨新界東立法會議員林卓廷今日(29日)喺Facebook上就事件拍片道歉，承認喺選區協調上做得不足，唔知班街坊又點睇呢。

話說喺帝怡選區中，沙田區政之前話喺上年11月就已經派出沙田區議員黎梓恩嘅助理謝潔泳喺該區做社區工作，比民主黨參選人劉青仲要早落區。至於民主黨方面，就話喺上年10月已通知民主動力，表明有意派人參選，喺今年5月確認獲得參選權。今屆本身有唔少區出現民主派撞區，但有部分最終靠初選協調，喺帝怡選區方面，沙田區政都提過搞初選，不過最終唔成事。

沙田區過去都有唔少民主派區議員，而喺今次選舉中，沙田區就得返帝怡選區唔係民主派出任，唔怪得有街坊搞聯署啦。林卓廷喺道歉片段中，話完全感受到市民嘅失望同唔開心，近日有虛心聆聽市民嘅批評，同埋話認真反省，喺選舉協調同溝通上有不足，為此表達至誠歉意。