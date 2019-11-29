政Whats噏：葉劉搭𨋢遇黃之鋒　爆出火花

香港眾志秘書長黃之鋒過去頻頻唱衰香港，曾經現身美國國會出席《香港人權與民主法案》聽證會，法案喺美國時間周三(27日)生效，唔少建制派都強烈反對。唔知算唔算冤家路窄，黃之鋒自爆與盛傳喺制裁名單上嘅立法會議員葉劉淑儀同𨋢，仲形容得好有火花，不過葉劉點解咁大反應，似乎係不屑黃所做為私怨囉！

黃之鋒喺Facebook上話，尋日(28日)趕去參加集會時，喺𨋢入面撞到葉劉，佢話本身喺立法會見到建制派，最多會互相點頭，再各自睇電話，但葉劉嘅反應就唔同喇。

佢形容，葉劉一見到佢就黑晒面，仲問佢「係咪好想香港被制裁」，又試探佢口風問下個會制裁香港嘅國家係邊個，係咪加拿大喎，而佢當時面帶笑容，話「睇吓點」、「好難講」就算喎，事關諗起葉劉所創嘅新民黨喺區議會議席歸零，再加埋法案生效，對佢嚟講好似地方賽同世界盃都輸晒，仲話即使制裁香港只係十五十六，已經令人好寄望葉劉作為行會成員受制裁喎。

今日(29日)見到葉劉，佢就似乎唔怕被制裁，認為通過嘅法案版本字眼相對溫和，只有兩個情況會被制裁，而且香港無出現呢種情況，佢問過外國律師指制裁嘅門檻相當高，所以睇唔到有人會受到制裁，仲叫人唔好成日諗住制裁名單係乜，直言呢樣只係純粹八卦。

葉劉又話反而要擔心法案會影響經濟金融同科技發展，好似有條文列明，擔心香港向內地輸出美國高科技，另外金融上制裁亦會打擊香港國際金融中心地位，直言上述問題緊要得多。

黃之鋒形容到葉劉見到佢咁嬲，咁葉劉其實係咪好不滿佢嘅做法呢？葉劉就認為黃之鋒等人嘅行為係傷害香港，而且出於私怨、假公濟私，好似佢提倡要制裁選舉主任都係為私怨而做。睇落係覺得黃之鋒因被DQ(褫奪參選資格)而報仇喇。

葉劉仲講到，現時黃之鋒等人企圖去日本、意大利等其他國家推動，認為會嚴重打擊香港形象，為私怨去做係非常要不得囉。葉劉講起黃之鋒就咁嬲，唔難想像當面見到佢時會有幾激動喇！