修例風波：港鐵大量設施損毀　維修費數以億元計

修例風波以來港鐵及輕鐵設施屢遭嚴重破壞，85個車站被砸，佔港鐵網絡的91%，車站大量閉路電視、售票機、增值機及車站設施等均待維修，港鐵提交立法會鐵路事宜小組的文件透露，僅是維修被毀爛的設施，已需數以億元計的費用，因應政府及相關部門的要求，港鐵已就車站及路軌附近展開風險評估，會改良現有設施，加高部分跨越路軌的行人天橋欄杆及圍網，例如在現有1.8米高的防撞欄上再加建1.2米的圍欄，防止空中投擲物破壞鐵路運作，新建設獲路政署同意。

港鐵表示，港鐵80多個車站的各種設施(如月台幕門、閉路電視、緊急裝備、消防設施、出入閘機等)被嚴重破壞，各類車站設施中，出入閘機受損次數最多，高達1951次，其次是輕鐵月台八達通機，被損毀1502次，其他如閉路電視鏡頭，亦被損毀1278次。種種破壞，港鐵需以數以億元計的費用作車站設施復修及更換，這還未計算復修被嚴重破壞及損毁的東鐵大學站、尖沙咀站A1出口及兩列被嚴重燒毁的列車的費用。

同時，鑑於過去多月的暴力破壞對鐵路服務帶來安全隱患及衝擊，港鐵已就現有鐵路設施展開風險評估，會調整現有設計，並因應惡意開啟緊急逃生裝置情況，加強駕駛室的保安裝備。