修例風波：市場關注聯繫匯率受人權法影響　專家：毋須變革

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》之後，市場高度關注香港會否遭撤銷特殊貿易地位，以及港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度會否因此受影響。不過，綜合經濟師意見認為，即使美方取消香港的特殊貿易地位，對香港金融及貨幣市場影響較小，聯繫匯率制度毋須作出變革。

西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻表示，特朗普簽署《法案》不等於香港已喪失特殊待遇，市場將聚焦實施有關法案後首次提交香港自治情況年度報告的時間。若美方因此取消香港特殊貿易地位，相信主要衝擊香港貿易行業，不會影響聯繫匯率制度。

聯繫匯率制度自1983年實行，現時港元匯價限於7.75至7.85兌每美元之間浮動。她解釋，港元匯價於過去幾月保持穩定，沒有下試7.85弱方兌換水平，加上近期有大型新股上市，市場對港元需求殷切。周五(29日)港元兌每美元最弱僅見7.8287。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，市場將《法案》視為中美貿易談判的另一潛在變數，而非對香港經濟發展造成根本損害，相信港元匯價及拆息在面對外圍貿易因素及本地政治問題時，走勢可維持彈性，預計在可見將來，香港被取消特殊貿易地位的風險非常低，因為並不符合美國的最佳利益。

中信銀行(國際)首席經濟師兼研究部總經理廖群形容，聯繫匯率制度「穩如泰山」，即使特朗普簽署《法案》亦不會為聯匯帶來震盪。

至於香港局勢動盪，市場憂慮會有國際大鱷伺機狙擊港元。不過，星展銀行(香港)經濟師謝家曦認為，目前香港外匯儲備資產超過4300億美元，相當於香港貨幣基礎的兩倍以上，即使有資金流走，亦難撼動銀行體系及聯繫匯率穩定性。

事實上，香港金融管理局最新數據顯示，10月份香港銀行存款總額達13.72萬億元，按月增加約1367.21億元或約1%。其中，港元存款及外幣存款總額分別增加0.4%及1.6%，意味當月存款量未有受到香港亂局影響。