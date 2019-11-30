修例風波：官媒稱出賣香港和國家利益者終將受歷史懲罰

美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主法案》，內地官媒周六（30日）發表評論文章，指反中亂港分子在法案通過前後，奴相和劣根暴露無遺；不但放棄中國人的底線與尊嚴，更交上「投名狀」勾結美國反華勢力，貼上「賣身求榮」的標籤。其行徑最終只是螳臂當車，強調節操喪盡的民族敗類必然會被掃進歷史的垃圾堆中。

文章指出，修例風波在反中亂港分子慫恿和鼓動下，損害香港和國家利益，導致香港社會法治崩壞、秩序喪失；暴徒打、砸、焚、燒等的破壞行為，嚴重危害市民的生活和安全，他們犧牲香港未來，達到一己政治私慾的醜惡面目早已昭然。

評論續指，美國及西方反華勢力粗暴干涉香港事務，目的就是要攪亂香港；為暴徒打氣，目的是以香港為犧牲品牽制中國發展；所謂的法案直接打擊香港賴以生存和發展的根基，對香港有百害而無一利。惟反對派則在這陰險圖謀中裏應外合，以「攬炒」等口號不惜串聯反華力量向國家施壓；在聲稱以「香港人」自居的背後，卻徹底出賣香港利益，揭露出其真實嘴臉。

文章指出，香港自回歸以來，港人獲得前所未有的民主權利和自由，「一國兩制」得到充分貫徹與落實。但反中亂港分子甚至妄稱，港府有責任讓國際社會信納「一國兩制」在香港得以真正落實，而反對派亦與國際反華勢力沆瀣一氣，企國通過種種手段將香港拉入無底深淵；他們不惜損害700多萬香港市民乃至14億中國人民的共同利益，置中華民族大義於不顧，已成為徹徹底底的歷史罪人。