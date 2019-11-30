修例風波：社會動盪陰霾籠罩　香港精英移民潮暗湧

香港反修例示威持續近半年，不少香港富裕精英階層萌生移民念頭。美國紐約有地產經紀接受英媒訪問表示，近期接到來自香港人的買樓諮詢數字較示威前顯著上升；移民律師亦同樣指諮詢投資移民的年輕港人數字增加。

英國廣播公司（BBC）訪問地產經紀潘琳，她指諮詢買樓的客戶包括港人和在港定居的內地人，他們均屬高收入階層，從事金融、地產及公務員等，大多有正求學的子女。不少人本來想留在香港，但隨着示威逐步升級，希望先讓子女到當地就學，再考慮移民，並在大學周邊區域買樓。她又指大多客戶對香港未來感到悲觀。

紐約的移民律師孫文傑表示，自香港示威爆發以來，已為十多位年輕港人提供投資移民諮詢服務，此前同類的客戶屈指可數。客戶約25至35歲，大多有美國留學經歷，因有家人財務支持，能負擔50萬美金（約391萬港元）的美國EB5投資移民最低額度。

孫文傑又指，美國紐約與加州是香港客戶的兩大移民目的地，除了美國，加拿大、澳洲和英國亦是香港精英階層的首選避風港。英國和加拿大近日亦報道，香港移民帶動當地樓市，不少港人對英國倫敦房地產產生興趣；有意購買加拿大溫哥華房產的港人買家數量亦顯著上升，不少人選擇回流加國。