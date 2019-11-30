東方日報A1：理大解封　揭汽油彈生產線檢3989枚

遭反修例示威者佔領並被警方封鎖長達十三日的香港理工大學昨日終於解封，理大「淪陷」期間校園淪為兵工廠的真面目亦隨之而曝光！警方統籌的跨部門安全小組一連兩日進駐校園搜查及取證，驚揭校園內構築了一條完整的汽油彈生產線，由各式各樣的原材料、製造以至將汽油彈運送至前線的工序一應俱全，而警方在校內共檢走三千九百八十九枚汽油彈、一千三百卅九件爆炸品、六百零一支腐蝕性液體，以及五百七十三件武器等。

理大在反修例風波下成為警方與示威者激鬥的其中一個主戰場，校園自上周日（17日）起遭大批示威者佔領，他們將校園變成武器生產基地及藏身據點，並與校外警方對峙多日，期間警方將理大封鎖，僵局持續近兩星期而未解決。

不過，隨着佔領人士陸續離開，警方聯同多個政府部門組成安全小組，前日開始進入理大搜查及取證，並移除危險品及處理校內的罪案現場。安全小組第二天進入校園搜查，由早上七時許至正午十二時前，警方陸續將校園內各種各樣危險品封存運走，包括汽油彈、卡式石油氣罐、硫酸、壓縮氧氣、次氯酸納溶液等。隨着警方完成工作並撤出校園範圍，封鎖線亦告解除，正式將校園交回校方管理。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於昨日的警方記者會披露，警方在校園內發現一條完整的汽油彈生產線，他形容整個工序令人「目不暇給」，包括如何製造汽油彈及運送到前線，警方亦發現多種材料，可以想像到早前留守者想製作不同武器。警方又發現有弓箭及投擲器放置於校園四周，分布於可見到或遇到警員的位置，故認為示威者「處心積慮製造好多武器，準備同我哋（警方）有一場作戰」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓則表示，在理大檢取的三千九百多枚汽油彈，連同早前在中文大學搜到的四千枚，加上從其他院校搜出之汽油彈，總數合共過萬枚；他形容，若警察與手持上萬枚汽油彈的暴徒硬碰，對社會的傷害難以想像。

理大則於昨午十二時許宣布取回校園控制權，校址對出暢運道恢復通車，而理大校董會主席林大輝、校長滕錦光等高層，則在昨午二時許進入校園巡視，他們視察平台天橋、圖書館、學生飯堂及室內體育館等地點的損毀情況，只見校園內滿目瘡痍，雜物及玻璃碎散滿各處，大量設施遭到破壞及燒毀。滕坦言，理大是今次事件的最大受害者，教學及科研受嚴重影響。

滕認為，由於理大地理位置有利示威者堵塞紅隧，加上大學的開放校園政策，令該校今次面臨史無前例的挑戰，而事件中無造成人命傷亡是不幸中之大幸。他續指，由於各大樓受損程度迥異，須由專業公司評估修復費用，逐步重開各大樓，估計個別受損程度較低的設施可於一個月後重開，而未來將提升校園保安措施，有信心下學期可如常開學，現階段則只會容許學生及職員等相關人士出入校園。

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