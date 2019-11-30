東網透視：牙保健如汽車保養　港大牙醫師生到社區搶修

「睇牙好貴㗎」、「其實我個蛀牙都未痛，唔駛睇啦」，很多人認為口腔沒有明顯不適或牙科收費貴等原因不定期檢查牙齒，至牙痛或牙患惡化才求醫。香港大學牙醫學院自2014年起，派出牙科醫生和學生隨流動牙科車到訪各區，至今已為4000多名名基層市民提供免費口腔檢查及治療，當中1成人因牙患嚴重而要即場拔牙。

市民對牙科醫療的需求殷切，尤其長者為省下昂貴牙科診金，通宵輪候政府牙科街症。為解決社區牙科治療需要，港大牙醫學院與非牟利機構香港醫藥援助會合辦「愛牙潔齒日」，每年4次派出流動牙科車到各區為病人「搶修」牙齒。

發起人之一港大牙醫學院家庭牙醫科臨床教授朱振雄表示，1名參與天水圍流動牙科車服務的中年男士透露，對上一次看牙醫已是小學保健時，他刷牙時口腔流血，以為因刷牙太過用力所致而沒有留意，直至在流動車接受牙科檢查後，牙醫發現他患有嚴重牙周病，若再延誤治療牙齒將會脫落。

朱振雄指出，不少病人有錯誤觀念，認為口腔沒有任何不適或附近沒有牙科診所，便不做定期檢查，直至出現痛楚感覺求診，令人害怕看牙醫，最重要是牙患對口腔已造成傷害。他形容牙齒保健就如汽車保養，「多年唔保養，一出事一定係大執」，建議市民每年定期做一次口腔檢查，不要待問題嚴重才花大筆治療費。

流動牙科車曾到過東涌、天水圍、觀塘及將軍澳等17個地區，每次分別為120名成人及100名兒童提供免費口腔檢查和氟化物治療，並設置遊戲攤位，以輕鬆形式宣揚口腔健康教育，至今逾9500人參觀。

香港醫藥援助會執行總監陳英儀表示，牙科流動車選址嚴謹，要考慮社區牙科治療需求大，及有足夠場地容納車和攤位，因此，首選牙科診所較少的東涌、天水圍地區，未來會因應社區需求重複到區內舉行活動。

「愛牙潔齒日」將於下周六(12月7日)舉行，流動車會到觀塘翠屏（南）邨，200多個檢查名額先到先得，市民可在早上11時半前排隊取籌。