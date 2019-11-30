探射燈：消防食堂中門大開　保安未把關

不少紀律部隊大樓均附設飯堂供職員專用，惟保安鬆懈，任何人都可內進用膳。過往東網曾揭發消防處及海關總部大樓食堂「中門大開」，非職員也可自出自入。有紀律部隊工會指紀律部隊總部需維持一定程度的保安水平，惟有關問題亦難以「一刀切」，提議當局以人性化的手法處理。

北角海關總部內的高級官員會所曾被揭發招呼非職員，餐廳更接受電話訂枱。東網記者曾以街外食客身份入內晚膳，當抵達該樓層後隨意參觀，亦未有人干涉。另外，當時尚有營業、位於尖東的消防總部大樓食堂，東網記者亦曾親身光顧，期間需行經泊滿消防車的地面及在大堂等候升降機，保安員都未有查問，餐廳門外雖貼有只招待職員告示，惟餐廳職員沒有理會，場內還有郵差、裝修工人及學生等。

消防處職工總會副主席聶元風指各紀律部隊總部對其保安水平均有其準則，飯堂難以完全對外開放。但聶以消防學院為例，指日常會有訪客和參觀者在此出入，有關飯堂難以「一刀切」只招待職員，故有關保安公司有責任要做好「把關工作」，查證訪客身份，以防有人渾水摸魚。

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