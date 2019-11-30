探射燈：客源唔夠闊　合作社餐廳難回本

梁籌庭指合作社餐廳的租金雖然較市場便宜，但客源太窄，餐廳難以經營。

位於各紀律部隊宿舍內的合作社餐廳經營者，可以一個較低廉的租金，向政府產業署或相關部門租用舖位，但此類型合約大部分均列明不可以對外開放。違規接待街外客的情況卻屢見不鮮，有關注團體坦言，合作社餐廳客源狹窄致經營困難，令餐廳不惜鋌而走險，接待街外客增加收入。

「好多合作社餐廳都會招呼街外人。」香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言，不少設於政府宿舍內的合作社餐廳，都有違規接待街外人的情況，他指主因多是餐廳只能招待宿舍住客，客源單一，食客又易食厭，加上合約要求，令餐廳更難經營，「雖然話啲租金低，但係合約規定食物嘅定價又要低番啲，客源又窄，其實都好難回本。」

梁理解外來客眾多，或會為宿舍帶來保安問題，故建議宿舍增設其他出入口通道予街外客使用，減低保安問題之餘，亦可令餐廳增加客源。

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