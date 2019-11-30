探射燈：擅招街客　品流複雜　政府飯堂成保安漏洞

政府建築物內的職員飯堂只可招待職員和授權人士，惟東網揭發部分違規對外開放，其中房委會和醫療輔助隊總部內的餐廳，門口保安措施形同虛設；黃大仙紀律部隊宿舍內及上水已婚警務人員宿舍內的餐廳亦涉違反規定招呼街客。立法會議員擔心出現保安漏洞，促當局加強監管。

位於何文田房委會總部的餐廳規定只開放予職員及授權人士，惟晚市時段不斷有街外食客公然進入飯堂用餐，當晚入座率高達80%。餐廳外雖貼有告示，惟東網記者以食客身份查問，職員支吾以對，卻沒有阻止進入，有網民亦指該餐廳晚市「對外開放」。

何文田醫療輔助隊總部大樓保安措施亦相當鬆懈，門口雖表明「非因公事，請勿內進」，保安員並無查問身份，整座大樓猶如「無掩雞籠」。

黃大仙紀律部隊宿舍外因修例風波圍滿水馬，地下的餐廳亦規定只能招待住戶，但記者日前致電，餐廳職員卻教路繞過宿舍正門水馬，從側門進入。上水已婚警務人員宿舍內的餐廳，門外同樣貼有「只招待會員」的告示，但進入時並無人查問，規定形同虛設。

「廿三萬監察」發言人王國興指，飯堂招待非職員入內，有違合約規定，更令人流複雜，有機會令政府部門造成保安漏洞。

立法會議員柯創盛表示，有關飯堂位於政府大樓內，相關的保安漏洞有機會導致機密外洩，引起社會不安。柯促有關當局檢視現有保安系統，並提升保安意識；另亦應加強保安人手培訓。

醫療輔助隊發言人表示食堂只對職員及獲授權人士提供膳食服務，當局會加強保安措施，確保其他人不得進入總部大樓。房委會發言人表示，根據合約規定，餐廳只可向職員及獲授權人士提供膳食服務，但不包括一般市民，一旦發現承辦商有違規情況，署方會嚴肅跟進及採取適當行動。

警方發言人指一直關注警察宿舍的保安安排，並已即時勸喻物業管理公司加強保安；同時亦已提醒合作社責成餐廳服務承辦商，確保餐廳根據合約條款營運。

房委會總部的餐廳負責人回覆指，食客需出示身份證明文件才可入內，但稱最近有新員工入職未熟悉店務；醫療輔助隊總部大樓飯堂表示需要證件才可進入大樓，故難以分辨食客是否職員。黃大仙紀律部隊宿舍內的餐廳職員表示，餐廳只供住戶使用，外人亦難以進入宿舍範圍；上水已婚警務人員宿舍的餐廳職員則表示不知情，需向負責人了解。

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