Dr.東：三分一糖尿病人併發糖尿心 若再有心血管病死亡風險增

二型糖尿病可引致多種併發症，最常見的併發症便是誘發心血管疾病，亦是導致糖尿病人死亡的主因。糖尿病會影響心臟功能，導致心肌梗塞、冠心病及中風等，有醫生指多達三分一糖尿病人會併發心臟病，由於糖尿病的症狀不明顯，不少病人往往是確診心臟病，才發現原來是由糖尿病導致。控糖之餘，避免演變成「糖尿心」是糖尿病人重要任務。

香港糖尿聯會代表、糖尿科專科醫生曾昭志表示，糖尿病影響心臟的成因很多，有研究表明糖尿病的胰島素抗阻會令心臟肌肉肥厚，影響泵血功能；高血糖亦會形成糖化終產物，積聚心臟。糖尿病甚至會影響交感神經，影響心臟微血管功能，甚至導致血管出現發炎。這些由糖尿病引致的心血管併發症，俗稱為「糖尿心」。患者會出現疲倦、體能下降、氣喘、腳腫等心衰竭症狀。

此外，糖尿病更會令血管粥樣硬化，形成血管阻塞，患上心肌梗塞、中風及冠心病。數據指約有兩至三成的糖尿病個案會併發心臟病，頗為普遍。如果本身已有心血管疾病的人，再患上糖尿病，病情會加重，心臟病的復發率亦會較高，增加死亡風險。

曾表示，香港大學兩年前曾做研究，約二千名心衰竭入院的病人當中，三成六是由糖尿病引致，比起本身由心血管疾病引致的心衰竭要多，後者僅兩成九。曾指糖尿病症狀不明顯，只有少數人出現急性病徵，如小便多、體重下跌或口乾，其餘病人多數患病而不自知，甚至不少人是確診心臟病後，才反過來發現自身有糖尿病。他建議糖尿病高危一族，例如肥胖、有家族病史、高血壓、膽固醇過高或曾有妊娠糖尿病的婦女，應定期做身體檢查，了解有否糖尿病及心臟病。

糖尿病併發心血管疾病令治療難度大增，曾指以往治療糖尿病患的降血壓藥「乙型阻斷劑」（Beta-blocker）有機會導致低血糖，影響心臟病情，近年的新類型藥物「SGLT-2」抑制劑可穩定血糖，減少併發「糖尿心」問題，今年有研究亦證實可減低糖尿病人死於心血管疾病的風險，不過後期腎衰竭病人則不適合服用。日常生活方面，他呼籲糖尿病人應少吃多餐，避免進食高糖食物，且應多做運動穩定血糖。

為響應「世界糖尿病日」，東網與香港糖尿聯會合作推出三集「控糖使者」系列，逢周六刊登，由不同的專科醫生從生活及飲食等多角度講解控糖資訊，為血糖做好把關。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：