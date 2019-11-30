網民熱話：要快唔要命？　跑車公路狂飆險累鐵騎

公路遇上瘋狂駕駛的司機，就算沒有意外，也會讓人膽戰心驚。早前就有網民在路上目擊「飆車黨」出沒，險些撞上前方電單車，十分驚險。網民看過也替電單車司機捏把冷汗：「真係執番身彩」。

網民於Facebook群組「馬路的事討論區」分享有關片段，事發時為11月初一個傍晚，現場是吐露港公路往粉嶺方向，電單車原本沿慢線行駛，突然一輛綠色跑車在出口支路高速切線駛至，與車cam拍攝的車輛擦身而過，再切線爬頭越過電單車。期間跑車連番切線速度極快，貼文形容「快過火箭」，整個過程極為驚險。。

網民看過後均指涉事跑車司機行徑危險，「睇見個心都離一離」，亦替電單車司機慶幸，「架二轆險過剃頭」；有人建議要1823投訴，不過有人無奈指，因為跑車車速太快：「人肉測速至少有200km/h，想1823都睇唔到佢車牌」。

網民有話說：

Leung Tsz Kin：睇見到嚇死

莫問：睇到車牌當你贏

Ben Wong Crazy：嚇到二轆命都冇，唔好累人啦

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