修例風波：大學校園宿舍進出無王管　教育局促檢討

香港理工大學遭反修例示威者佔據並一度舉警方爆發激烈衝突，警方隨後封鎖校園長達13日後，於昨日(29日)解封及交還校方管理。教育局局長楊潤雄今早(30日)在電台節目認為，今次理大事件後，應思考大學未來在日常管理和運作上有甚麼需要改善，令對大學的影響減至最低，例如一些大學宿舍可讓學生自由帶不同訪客進入，但從安全考慮上是否要作出檢視，以及考慮校園應否開放予所有人進入。

被問到是否認同警方圍封理大校園的做法，楊認為警方有責任維持治安、保障生命財產安全，並指警方在事件中克制，盡最大努力希望在校園內的人自願走出來。他又指今次事件對整個專上界別都有影響，不單在硬件上的損失，提早結束學期亦影響大專生的學習，甚至有部分外地生、內地生擔心人身安全而離港。

楊形容，理大事件和平結束是讓人安心的結局，重申解決困局不一定要訴諸暴力，希望理大能夠令校園回復運作。

另針對政府撤回涉及3間大學的撥款申請，楊透露當中涉及的申請包括理大圖書館擴建工程撥款，以及中大和港大的項目由食物及衞生局負責。楊解釋將涉及理大的申請抽起，是因為當時理大仍未接管校園，未知圖書館的損毀程度，因此難以向立法會提交工程完結時間等，因此先抽起，後再提交立法會。

對於連續超過5個月的反修例風波，參與者多為年輕人，而被捕者中不乏中學生及小學生，不少人質疑是教育出現問題所致。楊指，如果有人認為今次社會事件全因教育所引致是不公平的說法，而社會觀念、家庭教育及社交媒體等都有所影響，並強調將來要加強教育學生如何建立正面價值觀，以及明白和如何處理分歧。