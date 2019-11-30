修例風波：港府擬成立檢討委員會　張炳良批唔湯唔水

日前舉行的區議會選舉，投票人數和投票率均錄得歷史新高。

近日反修例示威活動雖有所平息，惟多月的衝擊造成社會嚴重撕裂，導致百業蕭條，不少人認為本周日(24日)區議會選舉中，民主派大勝便是獲利於反修例風波，港府隨後表示，包括設立獨立檢討委員會等回應社會訴求，惟運輸及房屋局前局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良今早(30日)在電台節目直言，檢討委員會無助於解決現時情況，形容做法「唔湯唔水」。

民主派在區議會選舉大勝，張炳良表示，非建制派獲得17區主導權顯示民意平均，向港府發出重要信號，認為建制派最大挑戰是學習做少數派。他指，雖然區議會屬諮詢架構，但不能低估區議會的重要性，政府制訂房屋、交通及衞生等政策時，即使不一定要得到區議會同意，程序上都會諮詢區議會，若城規項目在區議會遭反對，城規會一般不會推行。

對於政府表示會成立獨立檢討委員會，他形容做法「唔湯唔水」，並指若認為檢討委員會可取代獨立調查委員會是低估矛盾。他指出，獨立調查委員會有正式傳召權力，證人作供受法律保護，供詞不會用作刑事指控，雖然監警會亦為法定機構，但工作方式與獨立調查委員會不同。

同場的嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣認為，政府要有整全計劃處理現時的社會問題，短期內為社會降溫，如成立獨立調查委員會及進行某種特赦，政府高層亦須改組，包括處理特首去留問題，中長期則須進行體制改革。