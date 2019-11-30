涉貪案判囚7年半獲減刑　許仕仁料下月中刑滿出獄

前政務司司長許仕仁於上任前後收取新鴻基地產高層利益案，許於2014年被判囚7年半。根據《監獄規則》，在囚人士在獄中行為良好，可獲減刑三分之一；消息指，許下月中將刑滿出獄。由於另外3名罪成被告，包括時任新地聯席主席郭炳江、港交所前高級副總裁關雄生及新地前執董陳鉅源早前已先後獲釋，許為該宗被喻為「世紀涉貪案」之中，最後一名出獄的被告。懲教署則表示，為保障個人私隱，該署不會作出評論。

現年71歲的許仕仁是香港回歸以來首位貪污罪成的高官，案件揭發他在2005年上任政務司司長前，曾接受新地850萬港元，在離任司長後再收取新地1100多萬港元。許於2014年被裁定公職人員行為失當、串謀公職人員行為失當及串謀賄賂公職人員等多項罪名成立，被判囚7年半。

許於2016年向終審法院申請終極上訴許可，其中串謀公職人員行為失當罪的上訴申請獲法院受理，惟有關上訴於2017年被終審法院駁回，許需繼續在赤柱監獄服刑。港府亦於2018年刊憲宣布褫奪其金紫荊星章及大紫荊勳章，其太平紳士委任亦被撤銷。