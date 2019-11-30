修例風波：至今5890人被捕　學生佔40%最細12歲

兒童事務委員會今早(30日)舉行交流會，政務司司長張建宗會後表示，截至昨日(29日)因修例風波而被捕人士達5890人，當中近40%、即2345人為學生，其中的910人更是18歲以下，而最細被捕者僅12歲，指政府會盡力確保他們的權益不會受損，但強調香港是法治社會，故被捕者受到法律制裁。他呼籲學生及年輕人勿以身試法或自毁前程，而教育局早前已向學校及辦學團體發信，呼籲校園構思如何培育下一代。

至於理工大學昨日(29日)終獲解封，張指事件反映政府以和平手法處理，警方亦非常克制包容，但對校園內發現近4000支汽油彈及1300多支易燃物體感到憂慮。他又指，政府提出成立獨立檢討委員會，作用是配合監警會的工作，而監警會明年初將提交初步報告，會重組721、831、新屋嶺事件的事實。張強調，檢討委員會不會只針對警方或特別群組作檢討，會以全面及宏觀角度了解社會事件的前因後果，與監警會相輔相成，現正物色人選，冀短期內可有進展。

張在交流會致詞時就指，兒童及青年屬社會未來及發展引擎，強調一個都不能少，每個青年都是可造之材，最重要是給予機會，社會需要有良好環境予他們成長，又指香港昨晚有一個平靜的晚上，形容是新開始，希望香港逐步回復平靜，社會才可以向前走。