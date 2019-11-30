天文台神秘石柱標記子午線　助校準本地時間

在天文台總部矗立一根歷史悠久的石柱，所在之處為職員每天必經之地，而這根神秘石柱用途是甚麼呢？原來這根石柱有莫大的歷史意義，與天文台成立的其中一個主要目的「授時服務」有關，天文台氣象冷知識揭開它的神秘面紗。

天文台1883年成立，其中一項重要任務是為市民大眾提供準確時間，1885年1月1日啟用的時間球塔，利用圓球作為報時信號，準時在下午1時正降落，除了方便市民日常生活，還可幫助船隻定位。猶如現時全球定位系統(GPS)一樣，大家憑時鐘時間，再靠船航行時看着天空的星，以此了解自己的位置。

問題是怎樣才知道時間準確？不少人聽過本初子午線，這條本初子午線會穿過零度經線，理論上當太陽橫過本初子午線，就是格林尼治標準時間的正午。香港也有自己的子午線，穿過香港天文台，跨越九龍及港島，當太陽橫過本初子午線，即是香港時間的正午，這一條香港子午線就是當年用作制訂本地時間的參考。

石柱原來是當年香港子午線的標記，配合中星儀望遠鏡，望遠鏡會對着石柱上的標記，即可以校準南北子午線的方位。對準香港子午線後，天文台利用望遠鏡觀察特定的星每日經過子午線的時間就可以校準本地標準時間。