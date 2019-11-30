修例風波：接逾2600宗求診　醫管局指催淚煙汽油彈影響健康

連月來因反修例引發的警民，催淚彈及汽油彈在多區橫飛，還有四處的縱火堵路，令人對空氣中是否存在有毒氣體感擔憂。食物及衞生局局長陳肇始今早(30日)出席表示，醫管局至今接獲2600多宗因暴露在催淚煙等而求診的個案，醫管局指病人的相關反應只屬短暫並已出院。她又指，一直有與醫學專家及科學家評估催淚煙在社會帶來的健康風險，以及有何方法應對，根據專家的評估，催淚煙、汽油彈及燒雜物釋出的物質，都對健康有影響。

至於政府先後向立法會財務委員會提出撤回大學撥款申請，包括理工大學醫療教學大樓興建計劃撥款申請，以及香港中文大學及香港大學的醫療教學設施工程建議。陳指當局關注大學醫學設施，但近期大學發生社會事件，社會及有議員關注大學設施的安全程度及保安問題，現積極向議員游說，冀得到支持並盡快可到立法會討論，又指該局有向大學了解情況。

政務司司長張建宗今亦首度回應指，撤回撥款不是要懲罰任何大學，政府只是需要更多時間作游說，強調撤回申請只是要更多時間向議員講解，讓申請通過的機會更高，會盡快在此立法會會期內重交申請，財委會亦會增加開會時間，盡快審批不同撥款。