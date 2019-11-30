涉又一城襲警圖助被捕者逃脫　餐廳經理保釋被拒

本月10日九龍塘又一城發生衝突，警員制服一對涉嫌刑事毀壞的男女並戴上手銬後，隨即被在場人士包圍，有人更向警員施襲以圖搶犯，最後女疑犯逃脫，至今下落不明。懷疑協助搶犯的一名中年漢，被控4項襲警及一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，案件今日(30日)在西九龍法院提堂。

被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至明年1月10日，讓警方進一步調查及翻查相關閉路電視錄影片段，並以案情嚴重及有潛逃風險為由，拒絕被告的保釋申請。

35歲被告韋穎恆，報稱任職餐廳經理。他被控於11月10日在又一城L1層19A號舖「千両」外，襲擊執行職責的警務人員A、B、C及D，意圖妨礙司法公正而作出一連串妨礙司法公正傾向的作為，即襲擊及阻礙當時正在看守2名因刑事毀壞而被捕的人士之警務人員，意圖令2名被捕人士逃離警方羈押。

據了解，事發時有人曾高喊「救人」，被告事後曾駕駛私家車離開，警方翻查相關資料及追查車輛出入情況，同時翻查一帶「天眼」片段後鎖定疑犯。案中涉嫌刑毀的男子一度逃脫，及後被捕。另有2名涉嫌搶犯的男子，亦在案發當天落網。