鹽田梓藝術節今開幕　17組作品揉合歷史文化

去年《財政預算案》宣布撥款2400萬港元，由旅遊事務署參考日本瀨戶內海經驗推出的全新的「鹽田梓藝術節」，以發展本地深度遊。為期3年的鹽田梓藝術節今日(30日)開幕，將展出多個本地藝術家及年輕人與鹽田梓村民共同創作的藝術品，及舉辦多項互動表演，務求將鹽田梓塑造成一所「開放式博物館」，為旅客帶來嶄新的旅遊體驗。

鹽田梓藝術節為期3年，以「天、地、人」三個主題貫穿。今年的藝術節以「天」為主題，由即日起至12月29日期間舉行，在鹽田梓及西貢海濱公園展出共17組由本地藝術家及年輕人創作的藝術作品，並舉行多項互動體驗活動，包括文化生態導賞團、曬鹽技藝和客家茶粿製作工作坊、專題講座、音樂表演等，令訪客感受鹽田梓小島的藝術氣息及了解其獨特歷史文化。

共7名本地藝術家及逾70名來自香港高等教育科技學院及香港知專設計學院的學生，參與創作鹽田梓藝術節2019的藝術作品，而部分藝術作品將於藝術節後轉為常設展品。藝術節更加入智慧旅遊的元素，展出的藝術品及標示牌均附設二維碼，透過掃描二維碼可連接至藝術節網頁，讓參觀者更了解鹽田梓的故事和藝術家的創作意念。

此外，香港旅遊發展局亦特別於西貢海濱公園設置了圖片展覽，介紹其他西貢區的旅遊景點，讓旅客進一步認識西貢區的優美景緻，展覽與藝術節同期舉行。