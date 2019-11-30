元朗行人橋耗17億元爭議大　區議員擬推倒重來

涉款逾17億港元的元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南的高架行人天橋(元朗天橋)，一直因造價太高而備受爭議。多名連任元朗區議員及候任區議員今日(30日)聯署去信路政署，要求擱置審批此天橋項目的標書，意圖將項目「推倒重來」。

此天橋全長僅有540米，造價卻高達17億港元，平均計算每米成本高達約316萬港元。此項目在去年5月首次闖立法會工務小組時就因造價太高而觸礁，其後遭部分元朗區議員及多個專業學會反對，原定於去年10月立法會復會時重上財務委員會審批，但政府抽起項目。項目最終於今年2月刊憲招標，惟招標於4月截止後一直未有新消息。

6名連任元朗區議員連同28名候任區議員聯署去信路政署，要求擱置批核此天橋項目的標書。聯署議員包括麥業成、黃偉賢、鄺俊宇、陳美蓮及陳樹暉等。聯署形容此項目過往在建制派佔多數的元朗區議會下強行通過，惟計劃仍然受到多方面反對；又指運輸及房屋局在立法會財委會未通過相關撥款前就偷步招標。聯署指出，上述項目甚具爭議，認為必須在新一屆區議會重新諮詢及討論。