政Whats噏：食髓知味　李卓人帶隊推澳洲版港人權法

美國總統特朗普於美國時間周三(27日)簽署《香港人權與民主法案》，旋即引起中方不滿。唔少民主派就視今次為小勝一仗，但佢哋未打算收手，由工黨前立法會議員李卓人帶隊搞事，計劃推動立澳洲版法案囉。

李卓人曾經赴美國唱衰香港，有份會見美國國務卿蓬佩奧及美國眾議院議長佩洛西。唔知係咪見去美國唱衰有效，李卓人食過翻尋味，將會喺後日(12月2日)帶團到澳洲，期間將與跨黨派國會議員同智庫會面，包括同曾到香港睇示威嘅國會議員。而今次訪澳洲係計劃向澳洲提供香港嘅一手資料，亦都希望日後會有香港代表獲邀去到澳洲出席聽證會，聽落同當日喺美國推動香港人權法嘅程序好相似。

李卓人接受傳媒查詢時話，澳洲有份為《中英聯合聲明》背書，所以道義上有責任監察香港人權同民主自由狀況，而且澳洲同香港一樣面對內地滲透，有需要借鑑香港情況喎，會唔會係佢自己一廂情願嘅諗法呢？李又講到，今次赴澳洲想加強兩地溝通，亦會成立游說團體增加游說能力。今次去澳洲有晒通盤大計，似乎推動唔到澳洲版香港人權法都唔會死心！