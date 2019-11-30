政Whats噏：傳白鴿黨多區爭主席櫈仔　分分鐘內訌

區議會選舉曲終人散，民主派喺全港18區區議會中奪得17個區議會主導權，打破建制派多年來壟斷區議會嘅局面。明年1月新一屆區議員上任，各區正、副主席誰屬備受關注，其中派出99人參選、最終有91人當選嘅民主黨(白鴿黨)喺南區、中西區、屯門等多區區議會都傳出有自己友爭區議會主席寶座嘅情況，真係分分鐘爭崩頭變內訌。

嚟緊呢屆區議會由民主派當道，正、副主席已勢由民主派包攬，作為大戶嘅白鴿黨更出現黨友之間競逐嘅情況。身為白鴿黨副主席嘅南區區議員羅健熙坦言，佢與該黨同於南區順利連任嘅徐遠華都屬當區較有經驗議員，兩人都有意出任主席，另一角逐嘅仲有當區區議員司馬文。徐回覆查詢時話，由於當區未聽到有新丁想出任主席，作為有經驗嘅議員係有責任帶新人，即使唔做主席，亦可能要擔任區議會其他小組委員會主席。佢就認為自己做咗3屆區議員，又做過小組委員會主席，勝在夠資深，又稱羅身兼白鴿黨副主席職務，比較忙碌，係咪兼顧到區議會主席一職都係考慮因素，但佢都讚羅同民間團體多聯繫，有優勝之處。

羅健熙就話，區議會主席之爭未有定案，有經驗嘅區議員做主席都係好合理，認為大家各有優勢，但強調自己雖係白鴿黨副主席，如果出任區議會主席亦兼顧到，冇太大問題。

唔止南區，中西區主席之位亦盛傳競爭激烈。自1994年起任中西區議員嘅鄭麗琼可謂白鴿黨內最資深區議員之一。鄭話仍然考慮緊是否競逐主席，但自己熟悉會議常規、工作勤力，有足夠經驗，可勝任成為該區領導人。該黨中西區議員甘乃威亦係資深區議員，近日仲撰文建議政府應將市政同城市規劃歸還民選議會，又希望新當選議員集思廣益，一齊改革區議會，滿腔大志。到底兩人會否拗手瓜，真係要睇過先知。不過有指該黨當區區議員吳兆康亦有意角逐主席，吳至截稿仍未回覆。

此外，雖然屯門區議會主席一職有指係由白鴿黨屯門區議員朱順雅出任，但朱話要慎重考慮係咪出選。該黨「老鴿」陳樹英今屆重返屯門區議會，之前已表明對做主席持開放態度。最終主席花落誰家似乎仲要睇多一段時間。該黨沙田區議員程張迎亦係熱門主席人選，但有沙田區議員話當區區議員衛慶祥正落力拉票，唔知最後邊個跑出喇。