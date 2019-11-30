修例風波：訪港客減　拖累直通車生意齊跌

反修例示威持續，影響訪港旅客人數下跌。經營中港直通巴士業務的冠忠巴士集團公布，過去半年業務轉盈為虧，錄得逾678萬元虧損，其中包括中港跨境直通巴士業務在內的非專利巴士業務，過去半年盈利按年大跌44%。直通巴士業界指，反修例示威發生後，內地乘客普遍減少30%，業界需要縮減班次及減價應對。

冠忠巴士集團公布截至今年9月39日為止六個月的中期業績，期內收入約為13.2億元，按年升約4.5%，但由於成本增加，導致毛利按年減少，最終錄得678.6萬元虧損，但去年同期卻錄得約3740萬元盈利。

冠忠解釋，本港社會持續不安、中美貿易戰局勢緊張，以及人民幣貶值，對整體本港旅遊業造成不利影響，以致訪港旅客人數自今年7月以來顯著減少，導致集團業績下滑。另外，冠忠董事會議決不向股東宣派中期股息。

根據冠忠公布其經營業務的表現，包括中港直通巴士業務在內的非專利巴士業務，期內錄得純利4444萬元，較去年同期大跌44%。冠忠指，其集團有份參與經營港珠澳大橋「金巴」業務，令經營成本增加，但訪港旅客人次表現疲弱，為集團帶來前所未有的挑戰，需採取更嚴謹的成本控制措施應對。

另外，冠忠經營的本地豪華轎車業務，期內錄得57萬元虧損，但該業務去年同期卻有695萬元盈利；至於專利巴士及公共小巴業務，期內錄得約620萬元虧損，比去年同期有所改善。

深港榮利直通巴副總經理張劍平表示，反修例示威發生後，內地乘客整體減少約30%，業界以縮減直通巴班次來減少開支，其中行經港珠澳大橋的中港直通巴士路線因為需繳付過橋費及青嶼幹線路費，成本較其他行經皇崗口岸、深圳灣口岸的路線高，所以業界削減了約三成大橋中港直通巴士班次。他透露，榮利亦削減了約兩班的大橋中港直通巴士班次，其餘中港直通巴士路線則減價20%吸客。

港澳直通巴士協會有經營沿大橋來往港澳的跨境直通巴士業務「港澳一號」，協會秘書長李貴平指，反修例示威導致客量下跌12%至13%，加上同樣經營大橋港澳直通巴的公司推出優惠搶客，「港澳一號」亦推出香港往澳門車費半價優惠，成功令去程客量增加一倍，回程客量亦升20%。