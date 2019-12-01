修例風波：示威者堵路擲汽油彈　防暴警放催淚彈驅散

【00:30】當局出動夾斗車，在始創中心對開夾走堵路的膠欄等雜物。在港鐵旺角站內，有廣告燈箱被縱火燒毀。

【00:20】數名黑衣人在港鐵旺角站近亞皆老街縱火焚燒雜物。

【00:05】防暴警多次驅散示威者，惟警員離開後，示威者又再出現，至凌晨時分，仍有近百名示威者聚集在旺角彌敦道一帶。

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修例風波引發的連串示威，未有隨着區議會選舉完結而平息，大批市民昨晚(30日)趁港鐵太子站8.31事件發生三個月，前往旺角警署及太子站B1出口外聚集，架設「祭壇」，燃點香燭、焚燒冥鏹及獻花悼念。至晚上8時許，數十名身穿黑衣的示威者，突然衝出旺角警署對開一段太子道西及彌敦道，並以木卡板、小巴站牌及塑膠圍欄等雜物堵路，高呼「黑警死全家」等口號，另有示威者到太子站C2出口外舉起傘陣，警方當時暫未有行動。

至晚上近9時，多輛警車沿彌敦道南行線駛至現場，大批防暴警員落車後架設防線，並舉起藍旗警告，要求在場市民及記者返回行人路，期間有警員一度舉起防暴槍及胡椒噴霧戒備，最少2男1女疑被胡椒球槍或胡椒噴霧射中，需由義務急救員治理。防暴警員清走太子道西及彌敦道上的路障，並清理市民於太子站B1出口外放置的花束，身穿黑衣的示威者則四散離去。

其後防暴警再於彌敦道近太子道西交界舉藍旗警告，在行人路上聚集的市民高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號，警員其後登上警車離開，惟另一批防暴警同時從旺角警署步出戒備。至近10時，警方表示在晚上約8時，有示威者聚集於太子彌敦道，以雜物架設路障，現場交通嚴重擠塞。警方警告示威者正參與「未經批准的集結」，須立即停止違法行為。基於安全理由，旺角警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電999。

港鐵在晚上10時30分宣布，由於太子站外有突發情況，該站個別出入口已經關閉。另有防暴警於太子站C1出口外截查一名男子，並呼籲企在十字路口行人路的市民散開，期間有警員與一名男途人對罵。防暴警分別登上警車離開及退回旺角警署，惟有示威者再搬來塑膠圍欄、發泡膠箱及紙皮等雜物堵塞太子道西，有人用鐳射筆照向警署外牆，警署內警員開咪警告在場人士。

大批防暴警排成一線，沿彌敦道向旺角方向推進，期間舉起藍旗，警告示威者立即離開。至近晚上11時48分，有示威者在彌敦道與亞皆老街交界向一輛警車投擲汽油彈，警員隨即施放催淚彈還擊。