東方日報A1：香港精英大逃亡　澳美成避風港

反對修訂《逃犯條例》示威衝突肆虐近半年造成社會動盪不安，百業蕭條，經濟步入技術性衰退，觸發本港富裕精英階層紛紛考慮移民「逃亡」！美國紐約有地產經紀日前接受外國傳媒訪問，直指近期接到來自港人的買樓諮詢數字較示威前顯著上升；移民律師亦同聲指出諮詢投資移民的年輕港人數字有所增加，繼美國之後，澳洲、英國及加拿大亦成為香港精英階層的首選「避風港」。

反修例風波打殘各行各業，拖垮經濟發展，不少港人不忍再受折磨而萌生離港生活的念頭。現有機制下，港人申請移民前須先申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書。保安局表示，由於香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，故局方並沒有港人移居外地的直接統計數字。

不過，根據向警務處申請無犯罪紀錄證明書估算，去年移居國家的「三甲」是澳洲、美國、加拿大；數字分別為二千四百名、一千六百名與一千一百名，整體數字較二○一七年上升九百名之多。據警察公共關係科資料，由今年六月至十月廿七日為止，已有一萬五千五百六十三宗「良民證」申請個案，當中九月的申請數字高達三千五百九十七宗，較去年同期增加一點一七倍。

英國廣播公司（BBC）日前訪問地產經紀潘琳，她指諮詢買樓的客戶包括港人和在港定居的內地人，他們均屬高收入階層，從事金融、地產及公務員等，大多有正在求學的子女。潘直指大多客戶對香港未來感到悲觀，不少人本來想留在香港，但隨着示威逐步升級，希望先讓子女到當地就學，再考慮移民，並在大學周邊區域買樓。

紐約移民律師孫文傑表示，自本港示威爆發以來，已為十多位年輕港人提供投資移民諮詢服務，此前同類的客戶屈指可數。其客戶約廿五至三十五歲，大多有美國留學經歷，因有家人財務支持，能負擔五十萬美元（約三百九十萬港元）的美國EB5投資移民最低額度。

孫又指，美國紐約與加州是香港客戶的兩大移民目的地，而澳洲及英國也是他們出走的熱選國家。英國和加拿大近日亦有傳媒報道，指香港移民帶動了當地樓市，不少港人對英國倫敦房地產產生興趣；而有意購買加拿大溫哥華房產的港人買家數量亦明顯上升，亦有不少人選擇回流加國。

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