我有正能量：義醫精誠　學會痛別人所痛

唐代名醫孫思邈於其著作中論及「大醫精誠」的理念，即醫者應當「精」於醫術，同時亦應以「誠」對待病人，有感同身受的心。在現今香港，有非牟利團體秉承傳統中醫觀念，到訪世界各貧困地區設立流動中醫藥診所，提供義診服務。創辦人希望打破國界的限制，為有需要人士提供優質的中藥醫療服務，同時推廣中醫精神。

「去幫一個真正嘅人做義診，同返學學嘅好唔同！」曾3度跟隨全仁中醫到訪越南、菲律賓及尼泊爾，現正修讀中醫的大學生江詠欣回憶起最初參與義診時，剛從大學課堂學會針灸，她坦言曾經擔心經驗不足，猶幸得到團隊中較有經驗的醫師從旁細心指導，更從和團員的交流中開拓眼界。她又指，活動令她有更多機會接觸到不同病症的病人，獲得不少經驗。

江憶述在越南義診時，有年長病人接受診治時感動流淚，指從未受過其他人關心和照顧。事件令她對醫者的定位有更深刻的反思，學會痛別人所痛，「醫師可能會遇上100個人有膝頭痛，但原來膝頭痛為每1個病人帶嚟嘅煩惱都唔一樣，所以每一個病症都係唔同。」

「我覺得自己好幸福！」小學六年級生歐俊彥亦曾隨家人到尼泊爾做義工，在病人拔罐和接受艾灸時在旁幫忙。他坦言到埗後才得悉當地人因資源問題而不能每天沖澡，有關經歷令他赫然發現自己身處一個幸福的環境。

全仁中醫創辦人歐卓榮坦言，創立團體時受其他醫療志願組織的概念啟發，希望實踐「大醫精誠」的精神，到世界各地幫助有需要的人。他指，生活在貧困地區的人因長期勞動，多會受痛症困擾，故義診時會針對問題對症下藥，亦會教導當地人食療和養生等預防疾病的方法，望提升他們的生活質素。

除了為貧困地區的居民提供義診服務外，全仁中醫更策劃一個名為「社區針灸師」的2年計劃，2014年起分別在緬甸和菲律賓開設教室，教授當地人針灸知識，希望服務在義診團隊離去後得以持續。計劃分為兩階段，第一個培訓階段為期半年，學員會學習基本中醫知識，及針灸、拔罐和刮痧等治理方法；第二個階段學員需接受進階的訓練和定期考核。

歐卓榮指，未來計劃將義診服務擴展至其他貧困地區，幫助更多有需要的人；亦希望在香港增設以外籍傭工和老人為主的義務中醫服務，回饋本土。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！