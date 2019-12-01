修例風波：官媒批美式人權和民主虛偽　亂港之心昭然若揭

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》引起各界關注。內地官媒周日（1日）發表評論文章，批評美國公然為暴力犯罪分子撐腰打氣，亂港之心昭然若揭，暴露其毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯；而美方目的根本無關「人權」和「民主」，對現實的影響更是背道而馳。

文章指出，美國一些政客藉人權、民主的口號，動輒指摘他國侵犯人權，卻對中國人權問題熟視無睹；而美國社會的種族歧視、槍枝暴力、暴力執法等人權災難亦早在當地根深柢固。惟美方霸道抵制，甚至退出聯合國人權理事會，其自身的人權紀錄已劣迹斑斑，通過法案的行徑更是賊喊捉賊，造謠生事，凸顯美式人權和民主的虛偽本性。

文章又批評美國在香港操弄人權、民主的雙重標準；通過法案就是為了破壞香港繁榮穩定，包括「一國兩制」的實踐，惟其企圖只會讓世人進一步認清其險惡用心和霸權​​本質。美方在國際事務以人權、民主主打外交，只是掛羊頭、賣狗肉，掩蓋其不可告人的險惡用心；又以干預他國國政之實，破壞國際規則和秩序，成為全球人權民主事業的攪局者、人道主義災難的製造者。

文章強調，香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功；而香港的前途和命運掌握在包括香港同胞在內的全中國人民手中，沒有任何力量能夠阻擋。美方通過法案充斥偏見和傲慢、恐嚇和威脅，公然粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，公然支持暴力犯罪行為已喪失基本公義和良知，全世界正義力量也同聲予以譴責。