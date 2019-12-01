網民熱話：5分鐘剝牙嫌快　野蠻客疑趁機「壓價」？

剝牙當然希望「有咁快得咁快」，但竟有野蠻客疑不滿牙醫「剝牙」僅花5分鐘，卻要收數百元診金，結果被牙醫生一句「神回應」，令客人啞口無言。

有網民日前在Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」投稿，講述其在一間牙醫診所等候期間聽到的對話。事主指，診所牆壁較薄，故客人與醫生對話，都聽得一清二楚。當時有客人進入醫生房間「剝牙」，期間客人語帶不滿質問牙醫，「我幫襯你剝牙，5分鐘你收我幾百蚊？...咁你咪好好賺？」病人說話似要暗示壓價，但醫生卻冷靜回應，「你嫌快啊？無問題，下一次剝牙我幫你剝足半個鐘，好唔好？」事主形容，隨後房內變得寧靜，客人疑似「知衰」而收聲。事主在投稿中更補充，「登記掛號處已例明所有收費項目價錢，一般服務都明碼實價，較貴項目就寫由幾錢起。」諷刺該病人行徑野蠻。

事後有網民批評客人，「咁叻咪自己剝」，甚至質疑「揼骨咩」。亦有人建議「唔好打麻醉」、「畀個放題佢120分鐘任剝」。

網民有話說：

Pearl Chung：擘大個口半個鐘，包你想死

Vivien Wong：慢慢剝慢慢剝

Ting Wing Lai：唔麻醉可以平20蚊畀你

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