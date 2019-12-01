修例風波：政府稱港競爭力仍穩健　承認專才出走在所難免

反對修訂《逃犯條例》風波持續近半年，社會動盪令不少海外專才打退堂鼓，取消來港發展，甚至再度萌起一股移民潮，專才、精英「大逃亡」。政務司司長張建宗今日(1日)發表網誌表示，在香港當前形勢，暫時未有見到大量的人才流失，香港的制度優勢和核心競爭力仍然穩健，獲得許多國際機構肯定，但承認有些本地和留港海外專才，因應不同考慮有意到別處發展亦是在所難免

他強調，無論如何，香港有必要立即恢復秩序，回復平靜，才可以挽留人才，重建國際社會對香港的信心和信任，以及香港的國際形象。而政府會密切留意本地人力資源最新情況，整合社會各界資源，制訂與時並進的人力資源規劃，從而建立更有競爭力的香港，讓年青一代能夠把握向上流動的機會和應對未來的挑戰。