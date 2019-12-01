修例風波：示威者昨晚旺角再爆衝突　鄧炳強斥暴徒想攞命

反對修訂《逃犯條例》引發的示威及衝突超過5個月，直到近日出現短暫平靜後，昨晚(11月30日)在旺角街頭再次爆發警民衝突。上任兩周的警務處處長鄧炳強今早(12月1日)出席電台節目批評暴徒於昨晚再度縱火、堵路，又打爛商舖，直言不少暴徒是想「攞命」，因此警方才使用橡膠子彈、胡椒球彈及使用了3枚催淚彈，他強調警方執法有底線。

鄧指，過去兩周社會大致平靜，不少市民很久沒有約朋友見面、飲茶，都期盼市面可回復和平，而他對昨晚旺角發生的衝突事件傷感。

昨晚大批市民趁「太子831事件」3個月，前往旺角警署及太子站B1出口外聚集，並在站外設置「祭壇」，燃點香燭、焚燒冥鏹及獻花悼念。及至晚上8時許，數十名身穿黑衣的示威者，突然衝出旺角警署對開一段太子道西及彌敦道，並以木卡板、小巴站牌及塑膠圍欄等堵路並點燃雜物，又在港鐵旺角站其中一出入口縱火。

警方隨後施放催淚彈等進行驅趕，並沿彌敦道推進，搬離堵路雜物；惟示威者等警員收隊後，再次走出馬路並用雜物堵塞馬路，又向一輛警車投擲汽油彈，警員隨即施放催淚彈還擊。直到翌日凌晨2時許，警方撤離後，示威者亦陸續散去。據悉，在警方的驅散行動中，至少3人疑被胡椒球槍或胡椒噴霧射中，需由義務急救員治理。