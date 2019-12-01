修例風波：「新一哥」指上任後4個目標　包括止暴制亂

上月反修例示威者佔據理工大學，並一度與警方爆發激烈衝突。警務處處長鄧炳強今早(1日)出席電台節目，被問到社會有人認為警方圍捕理大示威者的行動會造成人道危機時解釋指，警方相信佔據理大的人，當中很多都是所謂的「勇武暴徒」，亦考慮到中大2號橋早前被暴徒佔據，吐露港公路封閉一段時間，從中大撤離的暴徒後來轉戰理大，警方擔心繼續放任下去，他們會繼續佔領另一間大學，遂採取圍捕策略。

他強調，只要暴徒不用暴力，警方亦不想使用武力，會採用「剛柔並濟、因時制宜」的原則，但有些底線要守住，假如激進示威者投擲汽油彈，警方必須採取相應措施制止。他認為不少警員均表現專業，在被人挑釁的情況下會燥動，並對此表示理解，又指市民看不到暴徒暴力的一面，例如放火、堵路、掟汽油彈、燒人及射箭都會「攞命」，反而警方只是使用胡椒球彈槍保持距離，認為市民應正視暴徒暴力的一面。

他又指，上任警務處處長後有4個目標，包括止暴制亂、面對恐襲天災有準備、更好支援前線同事及團結社會力量。

對於民陣計劃在下周舉辦遊行，鄧出席節目後表示，會視乎形勢決定是否批出不反對通知書，只要風險不大，都會批准活動進行。至於催淚煙的成分，他重申由於涉及行動原因，不便公開。