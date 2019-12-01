修例風波：獨立調查會針對警方　鄧炳強指做法不公義

修例觸發的暴力衝擊持續，新任警務處處長鄧炳強在電視節目表示，不認為坊間對警隊不滿是過去5個多月衝突的成因之一，又不認同部分人不滿警隊使用過分武力等，是促成現時局面的其中一個原因，但承認如7月21日元朗事件等個別事件，有部分人認為警方處理得不好，但他稱警察每日要做逾萬個決定，當時人員已做了他們認為最好的決定。

至於是否同意成立獨立調查委員會，鄧在另一電台節目認為，若針對調查警方，監警會是最有效渠道處理，若將相關委員會視為針對警方的工具，煽動對警察仇恨，做法並不公義。至於透過獨立調查委員會處理7月21日元朗白衣人襲擊市民，以及8月31日太子站事件是否可行，鄧認為若以有關做法進一步攻擊警方亦是不公義。

鄧認為，政府有意成立的獨立檢討委員會，不包括檢視警方行動是較為合適。理大事件方面，他指警方拘捕1300多人，逾800人是18歲或以上人士，當中逾500人並非大學生。他表示難確定是否全部暴力分子已被捕，又指9月開學之後，被捕學生人數急升，擔憂若社會氣氛無大轉變，會愈來愈多年輕人受影響而變得暴力。

被問到警方上月中在葵芳有交通警騎電單車衝向人群一事，鄧承認涉事警員休假後已復工，但強調調查仍在進行當中。