示威畫面影響兒童情緒　社工父母：要畀佢講出感受

曾經是社工，現時為全職媽媽的阿敏表示，若幼兒不慎觀看新聞上的暴力示威場面，建議帶他們到郊外遊玩，讓他們抒發情緒。(梁鎮濠攝)

因修訂《逃犯條例》而引起的抗爭運動持續近六個月，警民衝突在這期間愈演愈烈，不同的新聞平台無間斷報道有關示威遊行的內容，年幼子女若接觸相關資訊，情緒難免受到影響。對此，不少家長對於如何和子女解說目前社會狀況感到相當苦惱。

避免讓幼兒接觸暴力畫面

從事青年工作的社工阿昌和曾經是社工、現時為全職媽媽的妻子阿敏，育有一名剛滿八歲的兒子。阿敏表示不應該讓六歲以下的兒童接觸有關示威的內容，「佢哋太細好難同佢哋討論，應該盡量唔開電視，帶佢哋遠離呢啲區域。」

親親大自然發洩情緒

她又建議若幼兒因接觸到相關資訊而情緒波動，可以在說話上安撫他們，及帶他們親親大自然，讓他們抒發情緒，「帶佢去沙灘、森林呢啲地方療養，同佢講多啲『爸媽會照顧你，可以放心』嘅說話。」

讓孩童表達己見

阿昌就建議家長和六歲以上的兒童討論現時的社會狀況時，要先處理好自己的情緒，「我諗第一件事係家長平靜下先，處理下自己感受，小朋友睇到咁多畫面都要慢慢消化，最重要係畀佢哋抒發情緒，同埋唔好低估佢哋嘅理解能力。」