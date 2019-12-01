修例風波︰特朗普簽港人權法留餘地　免阻中美貿談

美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，引起國際回響。有日媒分析，特朗普不顧中國反對簽署法案的同時，仍有考慮到兩國正在磋商的貿易協議，為避免損失而斟酌過用字，距離正式執行尚有很大空間。

《日經亞洲評論》引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心、中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）形容，特朗普處理《香港人權與民主法案》的手法是經過精心計算。她分析，特朗普簽署法案，是支持香港示威者及港人自治之舉，同時向北京發出美國會密切關注事件的信號。

但葛萊儀亦指出，特朗普簽署法案的聲明用字留有餘地，以示他會慎重考慮如何執行該法，避免損害他與中國國家主席習近平的友誼。特朗普簽署法案時，強調是出於對習近平的尊重，亦表明會尊重國際關係。

暫未知北京會否對特朗普簽署《香港人權與民主法案》採取實質的反制行動。葛萊儀認為，北京的反應目前只限於口頭批評，可能會視乎美國如何執行該法，才再採取具體的行動，而貿易談判看來仍向前發展。

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