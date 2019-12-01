修例風波：政府擬設檢討委員會　梁凱晴斥魚目混珠

反修例示威活動造成社會嚴重撕裂，港府近日表示會成立「獨立檢討委員會」回應社會訴求。在觀塘區議會月華選區勝出的民主派梁凱晴今午(1日)在一個論壇上，批評委員會只作檢討沒有調查，屬兩碼子的事，更直斥政府魚目混珠、「Hea檢討就算」。

梁提到，政府曾表明要審視動亂成因，但她指成因是政府獨裁和警權過大，「你知我知大家都知啦，使乜佢檢討啫」。她稱，獨立調查委員會由法官出任主席，有法定權力傳召證人，但檢討委員會則不能傳召證人，認為未能取代調查委員會。對於監警會將就反修例事件提交報告，政府稱檢討委員會與報告相輔相成，梁認為近日不少事件反映監警會權力不足，證明沒有作用，直斥政府的說法是魚目混珠。

同場的新民黨社區發展主任、於區議會選舉中落敗的劉聖雪表示，任何暴力也是不恰當，如要調查的話應「兩邊都要查」。被問到會否支持成立獨立調查委員會，劉表明不會反對，如可平息社會氣氛、改善現時社會情況，絕不會反對任何調查。

東區區議員趙家賢和西貢區區議員方國珊均認為要成立獨立調查委員會調查，趙提到監警會的權力如未有提升，根本對事件沒有幫助，認為是浪費公帑和人力物力。