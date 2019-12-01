政Whats噏：被封港版綾瀨遙　梁凱晴話高攀唔起

今屆區議會選舉有唔少政治素人，其中喺觀塘月華選區當選嘅觀塘願景梁凱晴，曾經因為樣貌同日本女星綾瀨遙相似而被封為「港版綾瀨遙」。被問到點睇依個稱號時，梁凱晴就話高攀唔起依個稱呼，仲希望大家注重番區務工作添。

除咗高攀唔起，梁凱晴仲話自己係一個好普通嘅女仔，可能因為喺香港比較少女性從政，所以會惹來好大迴響，畀人一種耳目一新嘅感覺，仲話覺得外表嘅嘢係各花入各眼添。喺選舉前夕梁凱晴曾經遇襲，佢都希望嚟緊會有時間學番啲武術裝備自己，同埋鍛鍊下身體。除此以外，做緊會計嘅佢仲希望爭取喺明年中考到專業會計師資格，所以目前未有打算辭職。

至於喺區議會選舉中落敗嘅新民黨社區主任劉聖雪，就話嚟緊會喺議會外以在野身份監察。佢話自己一直喺康山選區長大同埋居住，首選都希望繼續喺康山服務，但暫時就未諗會唔會參與立法會選舉喇。

喺區議會選舉前被咬傷耳嘅東區區議員趙家賢，就提到依家隻耳仲未可以掂水，所以受傷以嚟都唔可以剪頭髮，甚至洗頭都有困難，需要包住洗頭袋嚟洗頭。佢仲透露，醫生講過因為係永久性創傷，神經線會有錯亂嘅情況，嚟緊都要定期覆診。