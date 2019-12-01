港大研提升水稻產量營養新法　正申請國際專利

大米(水稻)是我們日常生活的重要糧食，全球有超過30億人每天以大米作為主食，但隨着人口不停增長，對水稻的需求有增無減。香港大學早前發現一種水稻蛋白「水稻酰基輔酶結合蛋白2」(OsACBP2)，當應用在基因改造的水稻種子時，有助提升水稻的產量及營養成分。相關研究成果已發表於國際期刊The Plant Journal，並且正在申請相關的國際專利。

OsACBP2是一個酯類結合蛋白，可以結合酰基輔酶A。這是一種合成種子油類的重要前體，可促使基因改造的水稻油類提升。OsACBP2不僅可以使種子體積及重量明顯增加，更有效提高種子的油類含量，因而提高種子的營養價值。由於OsACBP2可以提高油類產量及基因改造的水稻種子體積及重量增加，這項研究成果可有效提升農業生產，增加糧食產量，以應付全球日益增長的糧食需求。

港大生物科學學院黃乾利辛烱僖基金教授(植物生物技術學)蔡美蓮表示，能夠提升水稻等農作物種子的體積，產量和油類含量非常重要。此外，稻米油有很高的營養價值，因為它含有可以降血脂、抗氧化、抗過敏和抗癌的生物活性物質。這項技術應用在糧食農作物中，可以一方面緩解糧食危機， 另一方面提升糧食的營養價值。