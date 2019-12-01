政Whats噏：政府抽起大學工程項目　謝偉銓被狙擊

政府早前抽起及撤回多個大學嘅撥款申請，跟住仲喺立法會財務委員會「打尖」，優先處理涉款約271億港元嘅紓困措施，變相押後一堆工程項目。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓日前喺Facebook發文話支持推行紓困措施，但呼籲政府加強工程撥款審議，但仍然被人喺網上狙擊，由一班年輕建築師組成嘅組織「思政築覺」亦喺fb貼文鬧謝偉銓視業界於不顧喎。

謝尋日(30日)喺fb貼文，對政府抽起部分工程撥款，先處理紓解民困嘅措施表示關注，又話雖然支持盡快通過有關嘅紓困措施，但大量嘅工程項目延遲批款，都會對建造業界造成影響，繼而影響民生。所以，佢促請政府盡快完成檢討之前被抽起嘅項目，再次交畀財委會審批，同時建議財經事務及庫務局局長劉怡翔可以向政府反映，喺重新檢討相關項目期間，將另一啲已獲工務小組通過嘅工程項目排上財委會嘅議程，避免工人要面對開工不足嘅問題。

雖然謝講咗支持政府「打尖」，但都呼籲政府排多啲工程項目上財委會，確保建造業界「有工開」，點知都繼續被狙擊。思政築覺今日(1日)就喺社交網絡發文，鬧謝偉銓成日話「捍衞專業」，但政府「吹雞」要做政治任務嘅時候，謝唔單止冇抗議，仲話理解政府嘅做法。組織仲鬧謝偉銓口口聲聲話關心業界嘅飯碗，其實就視業界於不顧，反問謝究竟係「捍衞專業」定「捍衞政府」？其後，我哋打電話問返謝，但佢不在港。

其實，之前建制派議員同民主派議員已就撤回多個校園工程項目撥款喺立法會嘈過啦，當時多名建制派議員話對相關項目有憂慮，仲明言唔會反對抽起撥款，但民主派議員就質疑係基於政治動機，懷疑政府因為之前嘅大學示威衝突事件，對大學存有敵意，所以先抽起同撤回有關項目。依家謝偉銓被狙擊，唔知仲會唔會燒落去其他議員身上？