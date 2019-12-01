屯門寶華花園11伙變過渡屋　兩家七口共住一室

兩年前香港社聯開始進行「社會房屋共享計劃」，在政府支持下，透過不同私營企業和慈善團體或社會企業合作，提供過渡性房屋予正輪候公屋的有需要人士。今年2月有地產商免費借出屯門寶華花園11個單位，透過社聯交予仁愛堂營運，為期3年，作為社聯新界區的第一個過渡性社會房屋計劃。

該11個單位經有關企業翻新和裝修，透過當地的社企為申請人配對後，讓2至3個家庭、6至7人入住同一個3房單位，共用廁所和廚房。以該家庭入息四分之一、或是綜緩租金津貼的上限為租金，現時已有17戶、37人入住。仁愛堂行政總裁楊陳惠敏指出，他們除了為居民提供安身之所外，還希望可以全方位提升住客生活質素，因此還會為住戶提供不同活動，如植物種植、補習班，甚至幫助他們就業等。

其中一個單位由兩個家庭合住，分別為李家4人和伍家3人，兩個家庭皆已輪候公屋超過5年。現職倉務員、養活一家四口的李先生指出，初時自己對與非華裔家庭共住亦有顧慮，但考慮到伍太懂得說廣東話，加上當時的住所租金壓力愈來愈大，租住較便宜的寮屋又擔心妻女安全，才決定嘗試申請計劃。他表示，入住單位後鄰里間經常互相幫助，伍先生甚至曾在他和妻子上班的時候，連夜幫他照顧生病的女兒。

來自印尼、現職機艙清潔員的伍太太表示，自己一家三口先前住在荃灣一所劏房，面積只有百餘呎，而且單位內沒有窗、空氣混濁，為女兒健康着想申請有關計劃，入主後發現生活質素有所提升，租金亦減少了近1000港元，經濟壓力大大減輕。她又指鄰里之間經常互相幫助，李生一家亦不時會煮飯和他們一起用餐，更會體諒他們的宗教信仰，改煲素湯，兩家人相處融洽。

社聯行政總裁蔡海偉表示，很高興見到住戶相處順利，但他強調實現計劃並不容易，需要與私營企業、業主、當地社企做好協調，現時計劃成功實行的地點大概有9個，提供了逾250個單位。而借出屯門寶華花園單位的新鴻基地產，其執行董事郭基煇表示，計劃正正體現了香港人守望相助的精神，未來集團會繼續研究發展更大型的社會房屋計劃。