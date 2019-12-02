修例風波：中央政法委強調不容「反中亂港」勢力危害國家安全

香港《逃犯條例》修訂風波持續未平，據大陸媒體日前消息，台灣屏東枋寮鄉政顧問李孟居、中美洲國家伯利玆人李亨利（Lee Henley Hu Xiang，音譯），2人分別因非法提供國家秘密、資助危害國家安全犯罪活動等原因，被廣州及深圳國家安全局逮捕。中央政法委微信公眾號「長安劍」在周日（12月1日）發文支持，強調中國不容踐踏原則和底線，更有足以懲治各種危害國家安全的健全法治。

文章指出，外部勢力公然為香港暴徒站台，制訂法案干涉香港事務；台灣民進黨藉香港局勢製造兩岸對立，撈取大選利益。但強調中國有維護國家安全的決心和能力，有忠誠守衞這片熱土的隊伍，對分裂勢力、「反中亂港」分子危害國家安全的行為作出懲治。

而是次兩名涉嫌危害國家安全犯罪的疑犯被逮捕，正正重申中央堅定不移維護國家主權、貫徹「一國兩制」及反對外部勢力干涉的嚴正立場。另提醒，國際上有一些國家視中國崛起​​為威脅；中國每強大一分，對方分裂勢力就離「獨立」的癡心妄想更遠一步，呼籲愈是遇到阻力，愈要保持定力。

文章最後強調，國家安全是人民福祉的最根本保障，惟這兩宗案件再次敲響國家安全的警鐘；至今一些國家和地區仍深陷戰火與動盪，人民遭受巨大的苦難，在沒有安全的基礎、穩定的環境甚麼都做不到；重申「國泰民安」四個字，是老百姓最基本、最普遍的願望。