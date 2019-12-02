三跑工程再申400外勞　若獲批外勞總數料近700人

四百外勞大軍年底湧入機場三跑工程！香港建造業失業率高企之際，三跑工程竟不向內求，反向勞工處申請400外勞，一旦勞工顧問委員會獲准，連同早前輸入仍留港工作的外勞，該工程外勞總數目將多達近700人，成為近年最多外勞的單一地盤。勞顧會資方代表支持相關方案，認為輸入外勞不單有助加快三跑工程的進度，長遠可為本地工提供數以千計、甚至萬計的就業機會。勞方代表則指，年輕人認為填海工程沒有前景而不願入行是問題癥結，要求政府持續招聘及提供適當培訓，讓公眾勿有錯覺認為政府是帶頭聘請廉價勞工取代本地打工仔。

受立法會拉布影響，建造業的失業率持續高企，今年八至十月的失業率達4.9%，遠高於於整體的3.1%。不過，在建造業工人開工不足的情況下，去年獲批輸入518名外勞的三跑工程欲再度輸入外勞。據知，填海工程明年初將迎來高峰期，鑑於人手不足，承建商過去整年已按規定加強招聘本地工人的措施，包括透過在報章及網站刊登招聘廣告、提供專車及接駁船隻接送安排及臨時住宿設施等，惟最終僅聘得數名工人，未足以應付工程高峰期，逐再次向勞顧會提交輸入外勞申請，涉及5個工種，共400人，僱用期則由一年半至兩年不等。

倘勞工處批准是次第二批的外勞申請，加上去年輸入仍留港的外勞人數，料整個填海工程外勞人數高峰期會達697人，而從事填海工程的本地工人數則有741人。換言之，該工程每兩個工人，便有一人屬外勞。

據了解，三跑工程接連輸入外勞亦有其苦衷，原因是明年完成關鍵填海工作後，後續的基礎建設工程將緊接展開，包括擴建二號客運大樓、改建北跑道、以及興建旅客捷運系統和高速行李處理系統等，未來5年間將為本地工人提供每年5,800至11,100個職位。一旦填海工程未能如未完成，相關後續工程亦不能展開，數以千計的職位會或因此而流失。據知，承建商已承諾，明年起的地面工程不會再輸入外勞。

勞顧會勞方代表鄧家彪指出，不少本地工人「有工唔做」，原因是「明日大嶼」填海工作似乎停滯不前，認為相關行業沒有前景，故不欲投身該行業。他續指，本港經濟轉差，相信未來失業壓力會隨之上升，認為承建商「唔能夠排除有本地工人願意做，畢竟收入唔低」，除輸入外勞外，亦應持續招聘本地工人及提供適當培訓。

勞顧會資方代表施榮懷就對此表示支持，認為輸入外勞非但沒有打擊本地工人生計，反而可協助他們就業。他指出，承建商此前曾在港進行相關招聘，惟不成功，加上外勞與本地工人的工種不同，此舉有助加快三跑工程進展，令後續較適合本地工人的工程可順利展開。