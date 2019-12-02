東方民調：官僚作風入骨　公營機構無王管

審計報告揭多個政府部門亂象五花八門，當中尤以食物環境衞生署最胡混度日，不少公廁逾十年未翻新，臭氣沖天兼設施破爛，影響國際城市形象更淪為惡菌溫床，監察公營機構公帑運用同樣敷衍塞責，生產力促進局十年間被審計署「審完再審」問題仍然存在。關注公帑運用團體斥政府部門官僚作風根深柢固，往往「意見接受，態度照舊」，冇心冇靈魂，沒有以民為本，部門亂象反映政府管治無能。

食環署約八百個公廁中，兩成五公廁逾十年未翻新，有公廁已沿用十八年。翻新工程亦冗長緩慢，截至今年八月，翻新計劃下仍有八十四個公廁工程沒完成，當中逾半拖足四至八年；有公廁的重置工程遭當區村民以風水理由反對而停工。優化新界鄉郊旱廁效率低，早於○五年分階段將旱廁改為沖水式廁所，但仍有五十一個旱廁仍未優化。

食環署尸位素餐屬冰山一角，審計報告質疑漁農自然護理署，處理流浪貓狗欠標準，有些觀察僅四天已被人道處理，有些觀察期長達九十三天。此外，內地非洲豬瘟未有遏止迹象，過去亦曾威脅香港，惟漁護署繼續掉以輕心，報告揭發該署從未為本地活野豬或野豬屍體進行非洲豬瘟病毒檢測，有關監測的先導計劃遲至本月至明年一月才推行。

政府部門「自身難保」，監察公營機構同樣敷衍塞責。生產力局為政府資助機構，十年前已被審計署揭發二十多項管治及行政問題，十年後依然千瘡百孔，最新一份審計報告涉及兩個調查踢爆該局行政管理及各項服務十宗罪。

「107動力」召集人何民傑批評事隔十年生產力局管治和行政問題仍存在，並無自我反省和與時並進，又沒檢討公帑運用，政府監察不力亦責無旁貸，令公營機構淪為獨立王國。