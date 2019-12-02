東方民調：審計如對牛彈琴　部門混帳鑊鑊甘

審計署發表最新一份衡工量值報告，炮轟多個政府部門混帳，包括食環署公廁翻新無期，渠務署漏報合約工程要額外支付，作為公營機構的生產力促進局服務不達標，年年虧損等。對於部門甩甩漏漏又欠缺監管，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，政府部門糊塗帳恐屬冰山一角，轟行政管理混亂，疏於監管，以至浪費公帑，庫房淪為提款機。受訪者又批評政府無作為，施政及管治無能，翻新公廁等小事也做不好，因循苟且，已無心戀戰。

審計署公告第73號報告書，針對十個項目調查，包括食物環境衞生署規劃、設置和管理公廁的工作、香港生產力促進局提供顧問、研發和培訓服務的工作、香港生產力促進局的管治及行政事宜、野生及流浪動物滋擾的監管工作、特殊教育、司法機構政務處推行資訊科技策略計劃項目的工作、政府統計處提供的統計服務、入境事務處的貨品及服務採購工作、淨化海港計劃第二期甲及兒童發展基金，一如既往均揭發大堆管理亂象。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百九十五名十八歲或以上市民，結果顯示，對於食環署公廁環境惡劣，部分公廁逾十年無翻新，有工程八年未完工，三成九受訪者批評政府連民生小事也做不好；三成三不滿翻新無期，拖得就拖；兩成三轟當局任由公廁淪為惡菌溫床。

公廁問題為人詬病，政府增撥六億元翻新，但部分硬件設備被轟只為美觀，四成四受訪者批評當局無作為，只識浪費公帑；四成轟公帑用不其所。

渠務署批出的淨化海港計劃合約漏報項目，須額外支付工程費，四成二受訪者憂糊塗帳恐冰山一角；三成七批評當局求求其其，監管不力；一成三揶揄淨化海港變倒錢落海。

生產力促進局被轟十宗罪，部分服務項目年年虧損，職員公幹未批先行，四成受訪者轟行政管理混亂；兩成八歸咎政府疏於監管；另兩成八轟混帳一籮籮。

統計處更新數據搜集系統延誤七年，進行人口普查出現臨時工支薪問題，六成六受訪者批評監管不力，淪為提款機；一成八斥未能盡早優化服務，加強效率；一成二直指情況不理想。

對於部門亂象不堪，五成三直指，反映政府施政及管治不力；兩成六斥政府能力不足，因循苟且；一成七更形容政府態度散渙，無心戀戰。

綜觀情況，大部分受訪者轟政府部門混帳一籮籮，公帑用不其所，審計署年年審計提供改善建議亦猶如「對牛彈琴」，部門亂象依然沒完沒了，進一步反映政府治管無能。