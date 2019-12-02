Dr.東：市民仍忽略心臟病發嚴重性　延遲求醫危及性命

隨著人口老化，預視本港未來會有更多市民現心臟疾病。雖然治療心臟病的技術愈來愈先進，但普遍市民仍忽略心臟病發的嚴重性，延遲求醫而危及性命。醫生指出，港人一旦出現胸口痛，多待3至4小時才會到醫院求診，警覺程度遠低於西方國家，認為應向市民多教育，了解心臟病的性質，提高他們警覺，以取得更高的存活率。

瑪麗醫院心臟科副顧問醫生譚礎璋表示，市民對心臟病的警覺性遠遠低於西方國家的民眾，他們在多年來的本地數據觀察到，一般港人面對胸口痛都會先「忍住」，待3至4小時頂不了才會到醫院求診，相反歐美國家的民眾一旦感到不舒服，約1至2小時就會到醫院求診，因時間愈長，心臟受損程度愈大，能夠康復的機率只會愈微。

瑪麗醫院心臟科病房經理陸慧心則指，部分市民面對心臟病發會選擇乘搭的士到醫院求診，但她仍建議選用救護車為較佳，因為救護車能提供充足的救援儀器，而且該院在4年前推出院前心電圖計劃，患者在送上救護車的一刻已有心電圖檢查，並即時傳送資料到醫院急症室，讓醫生及早了解患者心臟情況，盡快作出合適的治療。

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