Dr.東：瑪麗心臟科團隊隨時候命　全天候守護病人心臟

突發性心臟病來襲無徵兆，隨時奪命！瑪麗醫院心臟科團隊隨時候命，全天候「On Call」守護病人心臟，倘若遇到突發性心臟病個案，會不分晝夜地返回醫院進行緊急手術，讓病人由入院至手術治療期間，只需1小時多便能完成，提高存活率。團隊獲得今年醫管局的傑出團隊獎，以表揚當中的無私奉獻。他們往後希望跟從國際指引，爭取由病人進入急症室的1小時內，已經得到急救及治療，以拯救更多生命。

瑪麗醫院心臟科副顧問醫生譚礎璋表示，心臟疾病多發生在老年人身上，隨著人口老化，估計心臟病患者按年上升1成，預計未來相關服務的需求大大增加。隨著科技發展，治療的技術亦不斷進步，將來可讓更多心臟病患者能獲起死回生。他憶述，曾有1名約50歲病房職員在工作時突然心臟病發倒地，剛巧有醫生在附近經過，立即進行心外壓急救，經過即時通波仔手術後救回一命，否則就九死一生。

瑪麗醫院心臟科副顧問醫生黃曜東表示，加入這團隊工作注定「辛苦」，因為身上的傳呼機會無時無刻地響，隨時都需要應付突發手術，休息時都不能完全入睡，試過連續48小時不停工作，甚至參加姪兒的百日宴時，開席前收到醫院的通知，便要立即飛奔回去工作，但作為醫生的使命便是需要緊守崗位，才能拯救病人的生命。

瑪麗醫院心臟科病房經理陸慧心表示，對於心肌梗塞的病人而言，即時通波仔手術比起溶血劑治療更為有效，大大縮短病人的住院時間，手術後只需4日住院便可到復康醫院進一步康復治療，加快病床的分流效率，若傳統使用溶血針通血管，當中存在副作用，病人康復時間會更長，最少1星期後才能出院。

瑪麗醫院心臟科註冊護士陳俊安表示，每次為病人進行手術，都幾乎會見到家屬在手術室門外緊張地等候消息，雖然捱更抵夜的工作有會令人情緒不穩，變得「忟憎」，但當想到手術後不但惠及病人，而是全家人都得到安心，便想到這份工作的意義重大。

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